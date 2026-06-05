Γιάννης Βαρδινογιάννης: «Να πάμε ενωμένοι στο νέο γήπεδο – Στηρίζω τον Αλαφούζο» (Videos)
Όσα είπε ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην εκπομπή αφιέρωμα για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Οι δηλώσεις των Γιώργου Βαρδινογιάννη και Γιάννη Αλαφούζου.
Αφιέρωμα στην ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, φιλοξένησε η εκπομπή «Πρωταγωνιστές». Εκεί φιλοξενήθηκαν τρεις σημαντικές προσωπικότητες του σύγχρονου ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ως ο πρώην ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, εξιστόρησε τις αναμνήσεις του από το γήπεδο, ενώ εμφανίστηκε ενωτικός αναφορικά με τη νυν διοικητική κατάσταση.
Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης:
Στην εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο ιστορικός πρόεδρος της ΠΑΕ, αναφέρθηκε στα χρόνια της θητείας του ως επικεφαλής του «τριφυλλιού».
Δείτε όσα είπε ο «καπετάνιος»:
Ο Γιάννης Αλαφούζος απ’ την πλευρά του, μίλησε για τις δικές του αναμνήσεις από τη Λεωφόρο, το σήμερα και το αύριο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Δείτε όσα είπε ο πρόεδρος των «πράσινων»: