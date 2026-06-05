Γιάννης Βαρδινογιάννης: «Να πάμε ενωμένοι στο νέο γήπεδο – Στηρίζω τον Αλαφούζο» (Videos)

Όσα είπε ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην εκπομπή αφιέρωμα για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Οι δηλώσεις των Γιώργου Βαρδινογιάννη και Γιάννη Αλαφούζου. 

Γιάννης Βαρδινογιάννης: «Να πάμε ενωμένοι στο νέο γήπεδο – Στηρίζω τον Αλαφούζο» (Videos)
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Αφιέρωμα στην ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, φιλοξένησε η εκπομπή «Πρωταγωνιστές». Εκεί φιλοξενήθηκαν τρεις σημαντικές προσωπικότητες του σύγχρονου ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ως ο πρώην ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ, εξιστόρησε τις αναμνήσεις του από το γήπεδο, ενώ εμφανίστηκε ενωτικός αναφορικά με τη νυν διοικητική κατάσταση.

Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης:

Στην εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο ιστορικός πρόεδρος της ΠΑΕ, αναφέρθηκε στα χρόνια της θητείας του ως επικεφαλής του «τριφυλλιού».

Δείτε όσα είπε ο «καπετάνιος»:

Ο Γιάννης Αλαφούζος απ’ την πλευρά του, μίλησε για τις δικές του αναμνήσεις από τη Λεωφόρο, το σήμερα και το αύριο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Δείτε όσα είπε ο πρόεδρος των «πράσινων»:

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