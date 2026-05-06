Μοντέρο και Τέιλορ: «Να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια, είχαμε αυτοπεποίθηση και παίξαμε γρήγορα»

Η Βαλένθια λύγισε στις λεπτομέρειες τον Παναθηναϊκό και πήρε τη νίκη με 87-91 στο Telekom Center Athens, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά.

Λίγο μετά τη νίκη των «πορτοκαλί», οι Ζαν Μοντέρο και Κάμερον Τέιλορ μίλησαν για το πως έζησαν το παιχνίδι καθώς και για το πως θα προσεγγίσουν το επερχόμενο Game 4.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των δύο παικτών:

«Ήταν ένα ματς με φοβερή ένταση. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι παίζουμε, πιέζουμε, τρέχουμε στο transition, αυτό ξέρουμε να κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε», είπε ο Ζαν Μοντέρο.

Με τη σειρά του ο Τέιλορ σημείωσε: «Νομίζω τα πήγαμε καλά και στα τρία παιχνίδια. Τώρα ήταν διαφορετικά, είχαμε εμείς την τελευταία κατοχή. Είχαμε αυτοπεποίθηση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ολος ο κόσμος ξέρει πως θέλουμε να παίξουμε, δεν είναι μυστικό. Παίζουμε γρήγορα, με έντονο ρυθμό και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε».