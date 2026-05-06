Μοντέρο και Τέιλορ: «Να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια, είχαμε αυτοπεποίθηση και παίξαμε γρήγορα»

Δείτε τις δηλώσεις των Μοντέρο και Τέιλορ λίγο μετά την νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο Game 3. 

Μοντέρο και Τέιλορ: «Να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια, είχαμε αυτοπεποίθηση και παίξαμε γρήγορα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βαλένθια λύγισε στις λεπτομέρειες τον Παναθηναϊκό και πήρε τη νίκη με 87-91 στο Telekom Center Athens, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά.

Λίγο μετά τη νίκη των «πορτοκαλί», οι Ζαν Μοντέρο και Κάμερον Τέιλορ μίλησαν για το πως έζησαν το παιχνίδι καθώς και για το πως θα προσεγγίσουν το επερχόμενο Game 4.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των δύο παικτών:

«Ήταν ένα ματς με φοβερή ένταση. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι παίζουμε, πιέζουμε, τρέχουμε στο transition, αυτό ξέρουμε να κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε», είπε ο Ζαν Μοντέρο.

Με τη σειρά του ο Τέιλορ σημείωσε: «Νομίζω τα πήγαμε καλά και στα τρία παιχνίδια. Τώρα ήταν διαφορετικά, είχαμε εμείς την τελευταία κατοχή. Είχαμε αυτοπεποίθηση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ολος ο κόσμος ξέρει πως θέλουμε να παίξουμε, δεν είναι μυστικό. Παίζουμε γρήγορα, με έντονο ρυθμό και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:43 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 4 και… όποιος προλάβει

00:35 CHAMPIONS LEAGUE

Μαρκίνιος: «Σήμερα αποδείξαμε ότι ξέρουμε να αμυνόμαστε, πως να παλεύουμε σαν τρελοί»

00:28 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Τα highlights του αγώνα

00:23 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Τα highlights του αγώνα

00:17 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Έμεινε όρθια στο Μόναχο και πάει να το σηκώσει στη Βουδαπέστη

23:56 EUROLEAGUE

Σορτς: «Δεν είναι αυτή η… συνταγή για τα playoffs»

23:39 EUROLEAGUE

Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»

23:32 ONSPORTS

Μοντέρο και Τέιλορ: «Να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια, είχαμε αυτοπεποίθηση και παίξαμε γρήγορα»

23:19 EUROLEAGUE

Του… έκλεψαν την ευκαιρία και έχει έναν ακόμα… τελικό

23:13 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Πότε είναι το Game 4

23:02 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 81-78: Τα highlights του αγώνα

22:57 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν: Το πέναλτι που ζήτησαν οι Βαυαροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας