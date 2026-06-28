BetON: Bet Builder με βάση τον Καναδά και τις κάρτες στο νοκ άουτ με τη Νότια Αφρική

Η στοιχηματική πρόταση της ημέρας από το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026.

Ηλίας Λαλιώτης

BetON: Bet Builder με βάση τον Καναδά και τις κάρτες στο νοκ άουτ με τη Νότια Αφρική
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον ξεκινούν τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Πρεμιέρα κάνει ο Καναδάς, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει την πρωτιά του ομίλου του (ήττα 2-1 από την Ελβετία) και να δώσει εντός έδρας το πρώτο ματς στη φάση των «32», αλλά οι διασταυρώσεις έφεραν ως αντίπαλο μια ομάδα - τη Νότια Αφρική- που δεν εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της, αλλά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ματς.

Οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ είναι σωστά το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση. Θα τους στηρίξουμε, μαζί με το να μπουν τουλάχιστον 2 γκολ στο ματς, ευελπιστώντας πως οι Αφρικανοί θα ανοιχτούν αν βρεθούν πίσω στο σκορ.

Θα συνδυάσουμε αυτές τις δύο επιλογές, μαζί με το Over 3.5 κάρτες, μιας και η Νότια Αφρική ήταν μία από τις ομάδες με τις περισσότερες κάρτες στη φάση των ομίλων και δεδομένα στα νοκ άουτ ματς η σκληράδα θα αυξηθεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Νότια Αφρική - Καναδάς 2, Over 1.5 ΓΚΟΛ, Over 3.5 κάρτες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3.00

COMMENTS
LATEST NEWS
20:02 SUPER LEAGUE

Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Σανουσί

19:47 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορικός θρίαμβος για την Αφρική με 9 στις 10 ομάδες στα νοκ-άουτ

19:20 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εξετάζει την απόλυση του Δώνη η Σαουδική Αραβία

19:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με δύο παίκτες από το Πράσινο Ακρωτήρι η κορυφαία ενδεκάδα των ομίλων!

19:07 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ

18:50 BET ON

BetON: Bet Builder με βάση τον Καναδά και τις κάρτες στο νοκ άουτ με τη Νότια Αφρική

18:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός με MVP Σπανούλη

18:41 EUROLEAGUE

Ρίχνει «άκυρο» στη EuroLeague και πάει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Αϊζάια Μάικ

18:22 MUNDOBASKET

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι δηλώσεις Οσμάν και Αταμάν ενόψει Βοσνίας

18:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο στόχαστρο της Κόμο ο Τσάλομπα»

17:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο Ράνγκνικ για τις φήμες περί «στησίματος» στο Αλγερία-Αυστρία!

17:49 AUTO MOTO

Formula 1: Θριαμβευτής ο Ράσελ στην Αυστρία - Στο βάθρο Φερστάπεν και Αντονέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας