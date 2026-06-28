BetON: Bet Builder με βάση τον Καναδά και τις κάρτες στο νοκ άουτ με τη Νότια Αφρική

Η φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον ξεκινούν τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Πρεμιέρα κάνει ο Καναδάς, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει την πρωτιά του ομίλου του (ήττα 2-1 από την Ελβετία) και να δώσει εντός έδρας το πρώτο ματς στη φάση των «32», αλλά οι διασταυρώσεις έφεραν ως αντίπαλο μια ομάδα - τη Νότια Αφρική- που δεν εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της, αλλά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ματς.

Οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ είναι σωστά το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση. Θα τους στηρίξουμε, μαζί με το να μπουν τουλάχιστον 2 γκολ στο ματς, ευελπιστώντας πως οι Αφρικανοί θα ανοιχτούν αν βρεθούν πίσω στο σκορ.

Θα συνδυάσουμε αυτές τις δύο επιλογές, μαζί με το Over 3.5 κάρτες, μιας και η Νότια Αφρική ήταν μία από τις ομάδες με τις περισσότερες κάρτες στη φάση των ομίλων και δεδομένα στα νοκ άουτ ματς η σκληράδα θα αυξηθεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Νότια Αφρική - Καναδάς 2, Over 1.5 ΓΚΟΛ, Over 3.5 κάρτες

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