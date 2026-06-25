Η μακροχρόνια… ευκαιρία που προτείνει η BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης από το Μουντιάλ 2026

Οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο τους κι βλέπουν… ορθάνοικτο τον δρόμο μέχρι τα προημιτελικά.

Οι συνδιοργανωτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αναμένεται να φτάσουν ως τους «8», εκεί, όμως, το πιθανότερο είναι να βρουν στον δρόμο τους την Ισπανία και τα όνειρα για μάτι περισσότερο λογικά θα «σβήσει».

Το… ψαγμένο μακροχρόνιο που έχει επιλέξει για το Onsports.gr η BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης είναι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα προημιτελικά, το οποίο πληρώνει 3.45.

Καλά κέρδη…

Η πρόταση της Πέμπτης (25/06)