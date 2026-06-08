Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Κρίσιμος αγώνας για τη σειρά των τελικών, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το καθοριστικό προβάδισμα στη «μάχη» του τίτλου.

H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης έχουν επιλέξει ένα bet builder που η λογική λέει ότι θα μας πάει «εύκολα» στο ταμείο.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της Δευτέρας (08/06)