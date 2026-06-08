Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης μας πηγαίνουν ταμείο με bet builder από το Game 3 των τελικών της GBL, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Κρίσιμος αγώνας για τη σειρά των τελικών, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το καθοριστικό προβάδισμα στη «μάχη» του τίτλου.
H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης έχουν επιλέξει ένα bet builder που η λογική λέει ότι θα μας πάει «εύκολα» στο ταμείο.
Καλά κέρδη!
Η πρόταση της Δευτέρας (08/06)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Ολυμπιακός περισσότερες βολές + περισσότερα ριμπάουντ
- ΑΠΟΔΟΣΗ: 1.80