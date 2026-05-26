Η λαμπερή βραδιά νικητών του Instant Win

Tα λόγια συγκίνησης του υπερτυχερού Φώτη Α. από την Κοζάνη, που κέρδισε 100.000 ευρώ – Όλα όσα έγιναν στο μοναδικό event της Allwyn

Συμμετείχε στο Instant Win σε κατάστημα Allwyn στην Κοζάνη, ταξίδεψε στην Αθήνα για το μεγάλο πάρτι των νικητών από όλη την Ελλάδα και επέστρεψε στην πόλη του πλουσιότερος κατά 100.000 ευρώ. Ο λόγος για τον Φώτη Α., τον πρώτο υπερτυχερό των νέων εμπειριών που φέρνει η Allwyn για τους πελάτες της.

Ο Φώτης Α. ήταν ανάμεσα στους εκατοντάδες νικητές του Instant Win που βρέθηκαν στην Αθήνα για να ζήσουν μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, διασκεδαστικές δραστηριότητες, challenges, instant δώρα και μεγάλες εκπλήξεις. Φυσικά, το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η κλήρωση για τον μεγάλο νικητή των 100.000 ευρώ.

Τα φωτιζόμενα βραχιόλια που φορούσαν οι συμμετέχοντες άρχισαν να σβήνουν σταδιακά, μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης προσμονής, μέχρι που έμειναν μόνο δύο φιναλίστ. Τότε όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω τους, αναμένοντας τη στιγμή που το ένα φως θα έσβηνε, ενώ το άλλο θα παρέμενε αναμμένο, αναδεικνύοντας τον υπερτυχερό.

Και τότε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η προσμονή έδωσε τη θέση της στον ενθουσιασμό. Το βραχιόλι του Φώτη Α. παρέμεινε αναμμένο και ο ίδιος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή του. Μια δυνατή στιγμή που θα θυμάται για πάντα και που επισφραγίζει τη νέα εποχή της Allwyn, η οποία είναι γεμάτη από καινούργιες εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη περισσότερους νικητές.

Δείτε τι έγινε στο ξεχωριστό event της Allwyn για τους νικητές του Instant Win:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

