Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 80-88: «Άλωσαν» το Παλάου οι «πορτοκαλί» με τρομερό Μοντέρο

Με... μπροστάρη τον Ζαν Μοντέρο η Βαλένθια έσπασε την έδρα της Μπαρτσελόνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επικράτησε των «μπλαουγκράνα» με 88-80, και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά τον τίτλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τις νυχτερίδες δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ, ο οποίος από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε μια καταπληκτική εμφάνιση, κάνοντας πράγματα και θαύματα στο παρκέ.

Ο 22χρονος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα, ολοκληρώνοντας το ματς με 29 πόντους σε μόλις 27:44 λεπτά συμμετοχής! Συγκεκριμένα, είχε 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR)!

Δίπλα του, ο Πέδρο Μαρτίνεθ είδε τους Σέρχιο ντε Λαρέα (13π.), Καμ Τέιλορ (13π.) και Μπράξτον Κι (12π., 8ριμπ.) να λειτουργούν ως εξαιρετικά στηρίγματα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις.

Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (24/06) στις 21:00, όπου η Μπαρτσελόνα θα παίξει το τελευταίο της χαρτί για να ισοφαρίσει. Αν η Βαλένθια νικήσει, στέφεται πρωταθλήτρια. Αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, η σειρά θα μεταφερθεί ξανά στη Βαλένθια το Σάββατο (27/06, 21:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-15, 36-40, 57-71, 80-88

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 5 (1), Κέιλ 1, Βέσελι 11, Μπριθουέλα 13 (1), Σατοράνσκι 5 (1), Ερνανγκόμεθ 3, Νούνιεθ, Λαπροβίτολα 6 (2), Κλάιμπερν 6 (6 ριμπ.), Σενγκέλια 25 (9/11 δίπ., 6 ριμπ.), Πάρα 5 (1).

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 3 (1), Τέιλορ 13, Ρίβερς 2, Πραντίγια 9 (1), ντε Λαρέα 13 (2), Κι 12 (8 ριμπ.), Μοντέρο 29 (4/6 τριπ., 5 ριμπ., 5 ασ.), Μουρ 1, Σακό 2, Κάρντενας, Κόστελο 4.