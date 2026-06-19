Τουρκία: Η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε το πρωτάθλημα με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς (video)

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν ο ήρωας της Φενέρμπαχτσε για την ανατροπή από το -11 και την εκτός έδρας νίκη με τρίποντο στα 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος επί της Μπεσίκτας με 77-75.

Μια νίκη που έδωσε το τουρκικό πρωτάθλημα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Μπιμπέροβιτς σταμάτησε στους 17 πόντους (5/9 τρίποντα), ενώ ο Γουέιντ Μπόλντουιν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Φενέρ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, ο Γιγκίτ Αρσλάν πάλευε σχεδόν μόνος του με 19 πόντους και 6/12 τρίποντα.