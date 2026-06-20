· Ερυθρός Αστέρας

Κοντά στον Ερυθρό Αστέρα ο Κοστέλο

Σύμφωνα με Μέσα από το εξωτερικό, ο Ματ Κοστέλο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβία.

Κοντά στον Ερυθρό Αστέρα ο Κοστέλο
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Η Βαλένθια αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής EuroLeague, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική πορεία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνεθ, οι «νυχτερίδες» παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και καλοδουλεμένο σύνολο, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης και κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης.

Η επιτυχημένη σεζόν είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί παίκτες της ισπανικής ομάδας να προσελκύσουν το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της EuroLeague. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Ματ Κοστέλο, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά, με το ενδεχόμενο συμφωνίας για μονοετές συμβόλαιο να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι αμοιβαίο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της μετακίνησης του Αμερικανού σέντερ στο Βελιγράδι.

Παρότι τα στατιστικά του Κοστέλο δεν εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 6,9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 16,8 λεπτά συμμετοχής, η συνολική προσφορά του στο παρκέ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ανθεκτικότητά του τον καθιστούν πολύτιμο εργαλείο για κάθε προπονητή.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο 31χρονος ψηλός έχει ήδη καταγράψει 75 συμμετοχές τη φετινή αγωνιστική περίοδο, παρά το γεγονός ότι το ισπανικό πρωτάθλημα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ένα στοιχείο που αποδεικνύει την εξαιρετική φυσική του κατάσταση και εξηγεί γιατί αποτελεί μια τόσο ελκυστική επιλογή για ομάδες που αναζητούν αξιόπιστες λύσεις στη ρακέτα.

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