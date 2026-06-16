· Τενερίφη

Τέλος εποχής στην Τενερίφη: Αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια ο Βιντορέτα!

Με ένα συγκινητικό βίντεο, η Τενερίφη αποχαιρέτησε τον προπονητή Τσους Βιντορέτα, ο οποίος μετά από οκτώ χρόνια δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της νησιωτικής ομάδας.

Τέλος εποχής στην Τενερίφη: Αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια ο Βιντορέτα!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος εποχής στην Τενερίφη, με τον Τσους Βιντορέτα να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μετά από οκτώ χρόνια άκρως επιτυχημένης συνεργασίας.

Ο 59χρονος τεχνικός θεωρείται «σημαία» για την ομάδα του νησιού και η φυγή του σίγουρα αποτελεί πληγή για τους ισπανούς.

Highlight της θητείας του ήταν φυσικά οι δύο κατακτήσεις BCL (2017, 2022), καθώς το Διηπειρωτικού το 2017.

Το βίντεο της Τενερίφης:

COMMENTS
LATEST NEWS
04:08 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έντονες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν

03:50 MUNDIAL

LIVE Ιράν - Νέα Ζηλανδία

03:07 MUNDIAL

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1: Η ομάδα του Δώνη πήρε βαθμό από τη «σελέστε»

02:53 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Αραούχο ισοφάρισε για τους Ουρουγουανούς

02:37 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος εποχής στην Τενερίφη: Αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια ο Βιντορέτα!

01:54 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Αλ Αμρί δίνει προβάδισμα στη Σαουδική Αραβία, πανηγυρίζει ο Δώνης (Videos)

00:48 MUNDIAL

LIVE Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη

00:37 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Δώνης, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που κοουτσάρει σε Παγκόσμιο Κύπελλο

00:31 MUNDIAL

Βέλγιο - Αίγυπτος: Τα highlights της αναμέτρησης

00:14 MUNDIAL

Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη: Στον πάγκο ο Πελίστρι - Οι επιλογές Δώνη και Μπιέλσα

23:58 MUNDIAL

Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1: Δίκαιη «μοιρασιά» διά ποδός Λουκάκου

23:48 NBA

Αποχωρεί από τους Μπλέιζερς ο Τιάγκο Σπλίτερ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας