Τέλος εποχής στην Τενερίφη: Αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια ο Βιντορέτα!

Τέλος εποχής στην Τενερίφη, με τον Τσους Βιντορέτα να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μετά από οκτώ χρόνια άκρως επιτυχημένης συνεργασίας.

Ο 59χρονος τεχνικός θεωρείται «σημαία» για την ομάδα του νησιού και η φυγή του σίγουρα αποτελεί πληγή για τους ισπανούς.

Highlight της θητείας του ήταν φυσικά οι δύο κατακτήσεις BCL (2017, 2022), καθώς το Διηπειρωτικού το 2017.

Το βίντεο της Τενερίφης: