Τέλος εποχής στην Τενερίφη: Αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια ο Βιντορέτα!
Με ένα συγκινητικό βίντεο, η Τενερίφη αποχαιρέτησε τον προπονητή Τσους Βιντορέτα, ο οποίος μετά από οκτώ χρόνια δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της νησιωτικής ομάδας.
Τέλος εποχής στην Τενερίφη, με τον Τσους Βιντορέτα να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μετά από οκτώ χρόνια άκρως επιτυχημένης συνεργασίας.
Ο 59χρονος τεχνικός θεωρείται «σημαία» για την ομάδα του νησιού και η φυγή του σίγουρα αποτελεί πληγή για τους ισπανούς.
Highlight της θητείας του ήταν φυσικά οι δύο κατακτήσεις BCL (2017, 2022), καθώς το Διηπειρωτικού το 2017.