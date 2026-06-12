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Το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την επιστροφή στο EuroCup

Στις διοργανώσεις της EuroLeague θα αγωνίζεται από τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο» του Βορρά να συμπεριλαμβάνεται στις 32 ομάδες που θα αγωνιστούν στο EuroCup της νέας σεζόν. Το μήνυμα της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την επιστροφή στο EuroCup
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Τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο EuroCup της επόμενης σεζόν επισημοποίησε η διοργανώτρια αρχή, με τον Δικέφαλο του Βορρά να επιστρέφει στις διοργανώσεις της EuroLeague μετά από 11 χρόνια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εξασφάλισε μαζί με τον Άρη πενταετή άδεια συμμετοχής και με τον Τέλη Μυστακίδη στο τιμόνι ελπίζει να αγωνιστεί ακόμη και στη EuroLeague.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει της συμμετοχής στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Εδώ είμαστε ξανά, οικογένεια του Eurocup και της Euroleague», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα της ΚΑΕ.

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