Άρης: Η ενημέρωση για τη συμμετοχή στο Eurocup

Η ΚΑΕ Άρης προχώρησε σε ενημέρωση προς τον κόσμο της ομάδας αναφορικά με τη συμμετοχή του συλλόγου στο Eurocup της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κίτρινοι» συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους ενόψει της σεζόν 2026-27, με τη συμμετοχή στο Eurocup να αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις της χρονιάς.

Η ανακοίνωση

«To BKT EuroCup ανακοίνωσε τις ομάδες που θα απαρτίσουν τη διοργάνωση για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος έγινε expansion, αφού οι ομάδες αυξήθηκαν σε 32, από τις 20 που αγωνίζονταν στη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια.

Ο ΑΡΗΣ Betsson θα συμμετάσχει στο BKT EuroCup για 4η συνεχόμενη σεζόν. Μάλιστα, είναι μία από τις 22 ομάδες στις οποίες χορηγήθηκε πενταετές licence, το οποίο διασφαλίζει την παρουσία τους στη διοργάνωση και παράλληλα δεν «εμποδίζει» τη μεταπήδησή τους στη Euroleague.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν 9 ομάδες με μονοετές συμβόλαιο, ενώ θα προστεθεί ακόμα μία με τη διαδικασία της wild card.

Αναλυτικά οι ομάδες του BKT EuroCup για τη σεζόν 2026-27:

FIVE YEAR LICENCE

ΑΡΗΣ Betsson, ΠΑΟΚ (Ελλάδα),Μπαχτσεσεχίρ, Μπεσίκτας Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία),Τσεντεβίτα (Σλοβενία)

Τρέντο, Ντερτόνα, Βενέτσια (Ιταλία),Τενερίφη (Ισπανία),Λιετκαμπέλις, Νεπτούνας (Λιθουανία),Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης, Ουλμ, Κέμνιτς (Γερμανία), Κλουζ (Ρουμανία) Μονακό, Μπουργκ, Λε-Μαν (Γαλλία), Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Λόντον Λάιονς (Αγγλία)

ONE YEAR PARTICIPATION

Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (Βουλγαρία), Μανρέσα (Ισπανία), Ρίγα Ζέλι (Λετονία),Σιαουλιάι (Λιθουανία)

Τόφας (Τουρκία),Ρόμα, Νάπολι (Ιταλία),Ροστόκ Σίγουλβς (Γερμανία), Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)

Wild-Card».