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EuroCup: Πενταετή συμβόλαια σε Άρη και ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με τη Μονακό

Άρης και ΠΑΟΚ θα συμμετάσχουν στο EuroCup της επόμενης σεζόν, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει  πενταετή συμφωνία με τις ομάδες τις Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα για τη συμμετοχή της Μονακό.

EuroCup: Πενταετή συμβόλαια σε Άρη και ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με τη Μονακό
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Πενταετή άδεια στο EuroCup εξασφάλισαν Άρης και ΠΑΟΚ, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τις 32 ομάδες που θα συμμετάσχουν την επόμενη σεζόν στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.

Οι ομάδες τις Θεσσαλονίκης φιλοδοξούν για κάτι καλό, ενώ ορίζοντας είναι η συμμετοχή στη EuroLeague μέσω της κατάκτησης.

Στο EuroCup θα συνεχίσει και η Μονακό, με τη γαλλική ομάδα να αποχαιρετά μετά από τέσσερις διαδοχικές σεζόν τη EuroLeague, ελέω και των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κλαμπ.

Αναλυτικά οι 32 ομάδες που θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν στο EuroCup:

Άδεια Πενταετίας (Five – Year License)

  • Άρης Betsson
  • Μονακό (AS Monaco)
  • Μπαχτσεσεχίρ (Bahcesehir College Istanbul)
  • Μπερτράμ Τορτόνα (Bertram Tortona)
  • Μπεσίκτας (Besiktas Gain Istanbul)
  • Μπούντουτσνοστ (Buducnost Voli Podgorica)
  • Τσεντεβίτα Ολίμπια (Cedevita Olimpija Ljubljana)
  • Μπουρζ (Cosea JL Bourg-en-Bresse)
  • Τρέντο (Dolomiti Energia Trento)
  • Χάποελ Ιερουσαλήμ (Hapoel Midtown Jerusalem)
  • Τενερίφη (La Laguna Tenerife)
  • Λε Μαν (Le Mans Sarthe Basket)
  • Λιετκάμπελις (Lietkabelis Panevezys)
  • Λόντον Λάιονς (London Lions)
  • Νεπτούνας Κλάιπεντα (Neptunas Klaipeda)
  • Νάινερς Κέμνιτς (Niners Chemnitz)
  • ΠΑΟΚ
  • Ουλμ (Ratiopharm Ulm)
  • Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης (Skyliners Frankfurt)
  • Τουρκ Τέλεκομ (Turk Telekom Ankara)
  • Κλουζ-Ναπόκα (U-BT Cluj-Napoca)
  • Βενέτσια (Umana Reyer Venice)

Μονοετής Συμμετοχή (One – Year Participation)Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (Balkan Botevgrad)

  • Ρόμα (Basketball Club Roma)
  • Μανρέσα (Kids&Us Manresa)
  • Νάπολι (Napoli Basketball)
  • Ρίγα Ζέλι (Riga Zelli)
  • Ρόστοκ Σίγουλβς (Rostock Seawolves)
  • Σιαουλάι (Siauliai)
  • Σλασκ Βρότσλαβ (Slask Wroclaw)
  • Τόφας Προύσας (Tofas Bursa)
  • Wild Card (Μπαλαντέρ / Θέση που εκκρεμεί)
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