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Ένταση πριν το τζάμπολ του Παρτίζαν-Ντουμπάι: Οπαδοί εισέβαλαν στο παρκέ

Οπαδοί της Παρτίζαν εισέβαλαν στο παρκέ πριν την έναρξη του Game 3 απέναντι στην Ντουμπάι BC.

Ένταση πριν το τζάμπολ του Παρτίζαν-Ντουμπάι: Οπαδοί εισέβαλαν στο παρκέ
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Με επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε η βραδιά του τρίτου τελικού της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Ντουμπάι BC, καθώς λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ επικράτησε ένταση στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, μερίδα φίλων της Παρτίζαν εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας αναστάτωση λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν άμεση, με την κατάσταση να τίθεται υπό έλεγχο έπειτα από λίγα λεπτά.

Το περιστατικό έρχεται να σκιάσει έναν ιδιαίτερα κρίσιμο αγώνα για τη σειρά των τελικών, καθώς η Ντουμπάι BC προηγείται με 2-0 στις νίκες και βρίσκεται μόλις ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Αδριατικής Λίγκας.

Οι διοργανωτές και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της αναμέτρησης και τυχόν συνέπειες από τα επεισόδια.

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