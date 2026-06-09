Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό η Χατζηγιακουμή

Η ανακοίνωση του ΠΑΟ

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ανθή Χατζηγιακουμή για το τμήμα μπάσκετ γυναικών. Η Ελληνίδα φόργουορντ θα συνεχίσει στο «τριφύλλι» υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Ανθή Χατζηγιακουμή σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν. Η νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις και θα δουλέψουμε σκληρά ώστε να παρουσιαστούμε ακόμα πιο δυνατές και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον Σύλλογο, τους προπονητές μου και τον κόσμο για την στήριξη και την εμπιστοσύνη!»