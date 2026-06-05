Ο Μιχαΐλοβιτς είναι ο νέος πρόεδρος της Αδριατικής Λίγκας

Ο Μιχαΐλοβιτς είναι ο νέος πρόεδρος της Αδριατικής Λίγκας
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Νέα σελίδα ανοίγει στην Αδριατική Λίγκα, καθώς ο Όστογια Μιχάιλοβιτς γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι αναλαμβάνει την προεδρία της διοργάνωσης.

Ο ισχυρός άνδρας της Παρτιζάν θα βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της ABA League, αναλαμβάνοντας έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε μία από τις κορυφαίες περιφερειακές διοργανώσεις.

«Σε λίγες μέρες, θα αναλάβω τον ρόλο του προέδρου της ABA League. Μία από τις πρώτες μου προτεραιότητες θα είναι η εδραίωση της πλήρους ακεραιότητας της διοργάνωσης.

Όλοι όσοι έχουν θέσει τα προσωπικά τους συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα του πρωταθλήματος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Χτίζουμε την ABA League εδώ και 25 χρόνια και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την υπονομεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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