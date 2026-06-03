Εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μυκόνου το προσωπικό τζετ του Μάικλ Τζόρνταν

Στη Μύκονο φαίνεται να βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν, με το προσωπικό του αεροσκάφος να βρίσκεται στο αεροδρόμιο του νησιού των ανέμων.

Εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μυκόνου το προσωπικό τζετ του Μάικλ Τζόρνταν
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Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της Μυκόνου βρίσκεται ο θρύλος του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, με το προσωπικό του τζετ να κάνει την εμφάνισή του στο αεροδρόμιο.

Μέσω δημοσίευσης στα social media, η τοπική ΚΑΕ ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται το Gulfstream G650ER, με το αερσκάφος να φέρει το όνομα Ν236MJ στο πίσω μέρος.

Δείτε το video της ΚΑΕ Μυκόνου:

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