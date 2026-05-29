Χωρίς Μίλερ- ΜακΙντάιρ στους τελικούς του πρωταθλήματος ο Ερυθρός Αστέρας - Ο λόγος

Στην τελική ευθεία της σεζόν μπαίνει ο Ερυθρός Αστέρας, με το πρωτάθλημα Σερβίας να αποτελεί τον τελευταίο στόχο της σεζόν για τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μίλαν Τόμιτς, μετά και την απόλυση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Ο Ερυθρός θα παραταχθεί με μια σημαντική απουσία καθώς ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα μείνει εκτός λόγω του περιορισμού στις επιλογές των ξένων παικτών για την ομάδα του Βελιγραδίου.

Πέραν του Αμερικανού γκαρντ, οι Τζοέλ Μπολομπόι, Χασιέλ Ριβέρο και Τσίμα Μονέκε θα είναι οι παίκτες που θα απουσιάσουν, ολοκληρώνοντας τη σεζόν

Στην τελική φάση επιτρέπονται μόλις τέσσερις ξένοι, με τον Μίλαν Τόμιτς να καταλήγει στους Τζόρνταν Νουόρα, Τάισον Κάρτερ, Τζάρεντ Μπάτλερ και Σέμι Οτζελέγιε, ενώ ο Εμπούκα Ιζούντου απέκτησε σερβικό διαβατήριο και θα είναι διαθέσιμος.