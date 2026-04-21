Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συνεχίζει με Πιτίνο ο Λιοτόπουλος
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 10:50
ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνεχίζει με Πιτίνο ο Λιοτόπουλος

Αν και όλα έδειχναν ότι ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δύσκολα θα συνέχιζε την καριέρα του και την νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο, όλα… άλλαξαν.

Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση του Λευτέρη Λιοτόπουλου ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Σεντ Τζονς και να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο.

Αν και ο Έλληνας παίκτης είχε επιλέξει να μπει στο transfer portal για να βρει την επόμενη ομάδα του, όλα άλλαξαν στο… νήμα.

Μία μέρα πριν εκπνεύσει η διορία ανατράπηκαν τα δεδομένα, με τον Έλληνα παίκτη να αποφασίζει να παραμείνει για τρίτη χρονιά στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο.

Τη φετινή σεζόν ο Λιοτόπουλος σε 30 συμμετοχές, κατέγραψε κατά μέσο όρο 2,9 πόντους σε 7,7 λεπτά συμμετοχής



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved