Συνεχίζει με Πιτίνο ο Λιοτόπουλος

Αν και όλα έδειχναν ότι ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δύσκολα θα συνέχιζε την καριέρα του και την νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο, όλα… άλλαξαν.

Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση του Λευτέρη Λιοτόπουλου ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Σεντ Τζονς και να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο.

Αν και ο Έλληνας παίκτης είχε επιλέξει να μπει στο transfer portal για να βρει την επόμενη ομάδα του, όλα άλλαξαν στο… νήμα.

Μία μέρα πριν εκπνεύσει η διορία ανατράπηκαν τα δεδομένα, με τον Έλληνα παίκτη να αποφασίζει να παραμείνει για τρίτη χρονιά στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο.

Τη φετινή σεζόν ο Λιοτόπουλος σε 30 συμμετοχές, κατέγραψε κατά μέσο όρο 2,9 πόντους σε 7,7 λεπτά συμμετοχής