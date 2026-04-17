Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τα πεπραγμένα του Βαγγέλη Λιόλιου στον χώρο του μπάσκετ, έφεραν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας η οποία στέλνει την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Μαυρωτά, αλλά και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ έπειτα από τις χθεσινές αποκαλύψεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε η ΚΑΕ Αμαρουσίου, αναφορικά με τα πεπραγμένα του Βαγγέλη Λιόλιου κατά την περίοδο της προεδρίας του στην ΕΟΚ.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε με στοιχεία την ξεκάθαρη σύνδεση του Βαγγέλη Λιόλιου με την ομάδα του Προμηθέα, όντας ταυτόχρονα και Πρόεδρος της ΕΟΚ, ενώ παράλληλα στο φως της δημοσιότητας βγήκαν και μηνύματα στα οποία ο Βαγγέλης Λιόλιος αποφασίζει, διατάζει και δρα σε μεταγραφικά, αγωνιστικά και διαιτητικά θέματα που αφορούν την ομάδα της Πάτρας, με έντονη… οσμή σκανδάλων. Μάλιστα, υπάρχουν μηνύματα με τα οποία ο Λιόλιος ομολογεί ότι γνωρίζει τους διαιτητές που θα ορίζονταν…2 μέρες μετά!

Η Πολιτεία και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Βρούτσης, δεν έχασαν χρόνο και με την άμεση θεσμική παρέμβασή τους ο φάκελος της καταγγελίας προωθήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γιώργο Μαυρωτά, έτσι ώστε να φτάσει στα χέρια του Αθλητικού Εισαγγελέα, ενώ ο φάκελος θα πάει και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για να διερευνηθεί εις βάθος η σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου με τον Προμηθέα και οι αναφορές σε χειραγώγηση αγώνων.