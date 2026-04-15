ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μεγάλη επιτυχία, μέρος αυτής πηγαίνει στον κόσμο μας» - Οι δηλώσεις Σάκοτα

INTIME SPORTS

Σε πελάγη ευτυχία έπλεε ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στο Final Four του BCL, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Η απίθανη ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα λύγισε 72-67 την «οικοδέσποινα» του Final Four, Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του BCL και πηγαίνει στην Καταλονία για να σηκώσει το τρόπαιο!

Ο πολύπειρος τεχνικός μιλώντας μετά το τέλος του Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League, μοίρασε συγχαρητήρια, κάνοντας ειδική μνεία στον Κατσίβελη.

Αρχικά μιλώντας στην Cosmote TV είπε:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά το πιστέψαμε. Είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε ξανά στο Final Four. Υπάρχει αγάπη μεταξύ μας με το κοινό.

Μας πόνεσε η ήττα στην Ισπανία, έπαιξαν καλά οι αντίπαλοί μας. Είχαμε κάποια δίκαια παράπονα. Αλλά αυτή τη φορά τα δώσαμε όλα, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.

Είναι στιγμές που αν περνάς μπροστά με 1π. είναι θέμα να παίξεις καλή άμυνα. Αυτό είπαμε στους παίκτες και αυτό κάναμε. Εννοείται πως η Μπανταλόνα ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος για εμάς. Η τύχη μας έφερε στον δύσκολο δρόμο και τα καταφέραμε».

Στη συνέχεια ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, το προπονητικό σταφ, τους φιλάθλους μας, μας βοήθησαν να παίξουμε καλύτερη άμυνα στο δεύτερο μέρος και μέρος της επιτυχίας πηγαίνει σε αυτούς.

Αυτό το ματς θα μείνει στην ιστορία μας ως το ματς που μας έδωσε τη 2η συνεχόμενη πρόκριση σε Final Four που είναι μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πρότζεκτ της FIBA με το NBA».

Για τον Κατσίβελη: «Περιμέναμε τον Κατσίβελη να επιστρέψει μετά από 15 ημέρες. Είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας και περιμένουμε από έναν παίκτη που έχει παίξει σημαντικά παιχνίδια, να βοηθήσει την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές και κυρίως αμυντικά».

Για την άμυνα της ΑΕΚ: «Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια που έχουμε γυρίσει με την άμυνα των αλλαγών. Μας βγήκε ότι είχαμε σχεδιάσει. Οι ικανότητες του Ρούμπιο είναι τεράστιες επιθετικά και αμυντικά. Αυτός και ο Πάρκερ ήταν πρόβλημα στο τέλος, όμως τα καταφέραμε, οι 27 πόντοι που δεχθήκαμε στο δεύτερο μέρος τα λένε όλα».