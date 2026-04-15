Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός: Δεν συνεχίζουν τον τελικό οι «πράσινες» αν δεν μπει ο κόσμος στο γήπεδο

Η ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ βρίσκει για μια ακόμα φορά εμπόδια.

Μετά την ακατανόητη απόφαση να μην επιτραπεί σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού να βρεθούν στο Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών και να δημιουργήσουν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα για το άθλημα, κάτι αντίστοιχο γίνεται και στον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τις «πράσινες».

Όπως καταγγέλουν από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, σε δεκάδες φίλους του Τριφυλλιού που έχουν κανονικά πληρώσει και προμηθευτεί εισιτήριο, δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο, χωρίς καμία εξήγηση.

Μάλιστα, με απόφαση της «πράσινης» διοίκησης, όπως ανέφεραν οι ρεπόρτερ της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ που μεταδίδει τον αγώνα, η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν θα κατέβει να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο (44-36 το πρώτο ημίχρονο), αν δεν μπουν στο γήπεδο οι φίλαθλοί του.

Οι διαιτητές ανέφεραν πως μπορούν να περιμένουν 15 με 20 λεπτά και στη συνέχεια θα κλείσουν το Φύλλο Αγώνα.