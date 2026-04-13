KAE AEK για τα γενέθλια του συλλόγου: «102 χρόνια υπερήφανοι για την Ιστορία μας»

Η διοίκηση της ομάδας της μπασκετικής ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τα 102α γενέθλια του οργανισμού.

Η Ένωση ιδρύθηκε μια ημέρα σαν και αυτή το 1924 και η ΚΑΕ, με μήνυμα της στα social media, απέστειλε το δικό της μήνυμα, υπερηφάνειας και συνέχισης της κληρονομιάς που άφησαν οι προγενέστεροι, αλλά και οι ιδρυτές της.

Δείτε την ανάρτηση:

«Σαν σήμερα…

Στην οδό Βερανζέρου, στο κέντρο της Αθήνας, την 13η Απριλίου 1924, στο κατάστημα των αδελφών Ιωνά και του Κώστα Δημόπουλου γεννιέται το ένδοξο «Κλουμπ» της Ρωμιοσύνης: Η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (A.E.K.)

Η Ομάδα Μας.

Η ευγνωμοσύνη προς τους Ιδρυτές προγόνους μας -επιφανείς Κωνσταντινουπολίτες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώτος Πρόεδρός μας, Κωνσταντίνος Σπανούδης, και Μικρασιάτες πρόσφυγες - σταθερά και διαρκής.

Η μεταλαμπάδευση των ιδανικών και τoυ πολιτισμού της «Βασιλίδας των πόλεων» ύψιστο καθήκον μας.

102 χρόνια και συνεχίζουμε δυνατότεροι…

Υπερήφανοι για την Ιστορία μας.

Χρόνια Πολλά σε κάθε συνενωσίτισσα και σε κάθε συνενωσίτη.»