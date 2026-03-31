Ο Βρούτσης διέσυρε τον Λιόλιο: Κατέρριψε κάθε ισχυρισμό του

Την άμεση αντίδραση του Γιάννη Βρούτση, Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, έφερε η επιστολή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου με την οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκεια του για τη μείωση του ποσοστού που εισπράτουν από τους πόρους του στοιχήματος, οι ομάδες καλαθοσφαίρισης γυναικών.

Μία επιστολή την οποία συνυπέγραψαν οι 36 από τις 37 ομάδες, καθώς ο Παναθηναϊκός ΑΟ πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις από αυτή την πρωτοβουλία του προέδρου της ΕΟΚ. Ο Γιάννης Βρούτσης απάντησε άμεσα καταρρίπτοντας αναλυτικά και με στοιχεία τους ισχυρισμούς του Βαγγέλη Λιόλιου, φροντίζοντας να τον αποστομώσει και για την ατυχή σύγκριση που πήγε να κάνει με το πόλο γυναικών.

Εκεί, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι φανερό λοιπόν ότι αυτό που θα έπρεπε να σας προβληματίσει δεν είναι το γιατί το ποσοστό εξορθολογίστηκε, αλλά γιατί τα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης γυναικών δεν οδηγούν σε κάποιες έστω επιτυχίες εισόδου στην 8άδα μεγάλων διοργανώσεων όλων των ηλικιακών κατηγοριών».

Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή του Γιάννη Βρούτση με αποδέκτη τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο έχει ως εξής:

"Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Με έκπληξη έλαβα την επιστολή σας, με αρ. πρωτ. 1240/20.03.2026, στην οποία εκφράζετε την δυσαρέσκειά σας για τη μείωση του ποσοστού που λαμβάνουν από τους πόρους του στοιχήματος οι εθνικές κατηγορίες καλαθοσφαίρισης γυναικών.

Προς απάντηση στην απορία σας, αυτό έγινε στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των πρωταθλημάτων Α1 και Α2 γυναικών σε ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, υδατοσφαίριση και χειροσφαίριση, υπό το φως των ευρημάτων από τα ποσοτικά στοιχεία του e-KOUROS με τη συμμετοχή γυναικών ανά άθλημα (π.χ. οι αθλήτριες της πετοσφαίρισης ήταν πέρυσι 24.172, ενώ της καλαθοσφαίρισης ήταν 13.047), καθώς και από τις επιδόσεις τους των τελευταίων ετών.

Η κατανομή, λοιπόν, των χρημάτων από το στοίχημα, μεταξύ των 5 ομαδικών πρωταθλημάτων γυναικών, επικαιροποιήθηκε φέτος, που είχαμε πλήρη εικόνα από τo e-KOUROS, χωρίς, μάλιστα, κάποιο άθλημα να πάρει λιγότερα απ' όσα ήδη εισέπραττε έως πέρυσι, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ 2026 Καλαθοσφαίριση 24,3% 1.072.278€ 21,5% 1.116.741€ Ποδόσφαιρο 21,5% 948.554€ 20,1% 1.043.910€ Πετοσφαίριση 20,55% 907.312€ 21,5% 1.116.741€ Υδατοσφαίριση 18,7% 824.829€ 21% 1.092.464€ Χειροσφαίριση 14,95% 659.863€ 15,9% 825.417€ ΣΥΝΟΛΟ 100% 4.412.836€ 100% 5.195.273€

Επιπλέον, ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι συγκρίνετε την καλαθοσφαίριση με «άλλο άθλημα», όπως γράφετε, ακατανόμαστο από σας, αλλά προφανώς εννοείται την υδατοσφαίριση, που τάχα έχει «προνομιακή μεταχείριση» και δείχνουμε αθλητική μεροληψία. Επί τούτου, να σας επισημάνω τα εξής:

Ο βασικότερος λόγος χρηματοδότησης των εθνικών κατηγοριών είναι προκειμένου να μπορούν να έχουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, από το οποίο θα επωφελείται και ο ελληνικός αθλητισμός. Το επίπεδο του πρωταθλήματος θέλουμε να είναι υψηλό, διότι αυτό αντανακλά και στην παρουσία των Εθνικών ομάδων, καθότι οι Ελληνίδες αθλήτριες συμμετέχουν σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό έχει αντίκτυπο και στην εικόνα της Εθνικής ομάδας.

Ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία από το πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ για τις διεθνείς διακρίσεις στην καλαθοσφαίριση και υδατοσφαίριση γυναικών, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Πρόκειται ουσιαστικά για αθλήτριες οι οποίες αγωνίζονται σε Α1 και Α2 των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.

Θέση από 1-8 στην πιο πρόσφατη διοργάνωση Καλαθοσφαίριση Υδατοσφαίριση Ολυμπιακοί Αγώνες - 7η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών - 1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεων Γυναικών - 3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων - 2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων - 5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών - 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεων Γυναικών - 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων - 2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων - 2η

Είναι φανερό λοιπόν ότι αυτό που θα έπρεπε να σας προβληματίσει δεν είναι το γιατί το ποσοστό εξορθολογίστηκε, αλλά γιατί τα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης γυναικών δεν οδηγούν σε κάποιες έστω επιτυχίες εισόδου στην 8άδα μεγάλων διοργανώσεων όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Η καλαθοσφαίριση και η υδατοσφαίριση (όπως και η πετοσφαίριση, το ποδόσφαιρο και η χειροσφαίριση) είναι Ολυμπιακά αθλήματα. Την Πολιτεία την ενδιαφέρει να ενισχύει τις ομάδες για να έχουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, που αυτό θα έχει αντίκτυπο στις εθνικές ομάδες. Δεν είναι λοιπόν καλή ιδέα να απαξιώνετε οποιοδήποτε εγχώριο πρωτάθλημα και οποιοδήποτε άθλημα στο οποίο η Ελλάδα είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και είναι στις πρώτες θέσεις σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Επίσης, όπως σωστά αναφέρετε, το άθλημα της καλαθοσφαίρισης έχει δημοτικότητα άρα και μεγαλύτερη ευχέρεια προσέλκυσης χορηγών και φιλάθλων ώστε να έχουν οι ομάδες της ευκαιρίες άντλησης περισσότερων πόρων. Η Πολιτεία ασφαλώς και δεν βάζει το κριτήριο της «εμπορικότητας» ως κριτήριο χρηματοδότησης. Αντίστοιχα, το γεγονός του brain drain που αναφέρετε είναι ένα κριτήριο που θα πρέπει να απασχολήσει την Ομοσπονδία σας ακριβώς σε σχέση με τον αριθμό των ξένων παικτριών που επιτρέπονται σε ελληνικούς συλλόγους και παίρνουν τη θέση των Ελληνίδων.

Για τις ευρωπαϊκές διακρίσεις τις οποίες επικαλείστε, υπάρχει ήδη ξεχωριστή γενναία χρηματοδότηση, την οποία απολαμβάνουν και αξιοποιούν οι ομάδες καλαθοσφαίρισης γυναικών των Αθηναϊκού, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθλητικού και ΠΑΣ Γιάννενα) που μοιράζονται επιπλέον 233.236€.

Σε ότι αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπως έχει αποδείξει η Πολιτεία είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισής τους.

Κλείνοντας, είναι πραγματικά άξιο απορίας το γεγονός ότι την επιστολή σας την συνυπογράφουν πολυαθλητικά σωματεία τα οποία περιλαμβάνουν και άλλα αθλήματα, τα οποία ευθέως απαξιώνετε στην επιστολή σας.

Στη διάθεσή σας για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε θεσμικά την καλαθοσφαίριση γυναικών να βελτιώσει τη θέση της στο διεθνές στερέωμα.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς".