Βρούτσης για ΟΑΚΑ: «Η απόφαση θα παρθεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τους κανόνες»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, πήρε θέση αναφορικά με το «φλέγον» θέμα του ποδοσφαιρικού γηπέδου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Το μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα δεν είναι άλλο από την πρόθεση του Ολυμπιακού να αγωνιστεί την νέα σεζόν στο ΟΑΚΑ. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο μιας και ο Παναθηναϊκός έχει υπογράψει σύμβαση αποκλειστικότητας με το γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ την ίδια στιγμή λίγα μέτρα πιο δίπλα είναι και το σπίτι του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με αποκλειστική δήλωσή του στην εκπομπή Center Fox, πήρε θέση για το ζήτημα της χρήσης του ΟΑΚΑ, τονίζοντας ότι θα ισχύσουν όλοι οι κανόνες που υπάρχουν και η τελική απόφαση θα παρθεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Αναλυτικά:

«Το ΟΑΚΑ αποτελεί εμβληματική δημόσια αθλητική υποδομή, η οποία τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζεται συστηματικά, με αυξημένη χρηματοδότηση - 150 εκατ. ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και εκσυγχρονισμού, και με σταθερό στόχο να λειτουργεί με όρους ασφάλειας, βιωσιμότητας και σύγχρονων προδιαγραφών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, κάθε αίτημα για τη χρήση του ΟΑΚΑ αξιολογείται θεσμικά και κατά περίπτωση, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ισχύουσες νομικές και συμβατικές προϋποθέσεις.

Η Πολιτεία εγγυάται τη διαφάνεια, την ισονομία και την τήρηση των κανόνων. Σκοπός μας είναι ένα πλαίσιο που υπηρετεί τον αθλητισμό, τους φιλάθλους και το κύρος των δημόσιων υποδομών της χώρας.

Με βάση αυτές τις αρχές η διοίκηση του ΟΑΚΑ διαχρονικά λαμβάνει τις εκάστοτε αποφάσεις και έτσι θα συνεχίσει να πράττει».