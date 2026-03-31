Eurobasket Γυναικών 2027: Αυτός είναι ο όμιλος της Εθνικής στη Β’ Φάση

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Γυναικών στην Β’ προκριματική φάση του Eurobasket.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους της Β΄Προκριματικής Φάσης του Eurobasket Γυναικών 2027, που θα διεξαζθεί σε Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μαθαίνει τους αντιπάλου του.

Η Εθνική μας ξεκίνησε από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και κληρώθηκε με Σερβία, Σλοβακία και Ολλανδία.

Τα επόμενα δύο «παράθυρα» θα «ανοίξουν» τον Νοέμβριο του 2026 και τον Φεβρουάριο του 2027 και κάθε χώρα θα δώσει τρία παιχνίδια σε καθέ ένα από τα παράθυρα.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

GROUP I

1) Πολωνία

2) Τουρκία

3) Μαυροβούνιο

4) Ισραήλ

GROUP J

1) Κροατία

2) Ισπανία

3) Τσεχία

4) Βουλγαρία

GROUP K

1) Λετονία

2) Ιταλία

3) Σλοβενία

4) Αυστρία

GROUP L

1) Σλοβακία

2) Σερβία

3) Ελλάδα

4) Ολλανδία

GROUP M

1) Ουκρανία

2) Γαλλία

3) Μεγάλη Βρετανία

4) Λουξεμβούργο

GROUP N

1) Πορτογαλία

2) Γερμανία

3) Ουγγαρία

4) Δανία