Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» πρόκριση ή «ερυθρόλευκη» παράταση | Η ώρα και το κανάλι
Onsports team 21 Μαρτίου 2026, 13:18
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» πρόκριση ή «ερυθρόλευκη» παράταση | Η ώρα και το κανάλι

Ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, με έπαθλο μια θέση στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

«Ερυθρόλευκες» και «πράσινες» θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ, σε ένα ματς που ή θα «κλείσει» τη σειρά των ημιτελικών ή θα δώσει…παράταση.

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-0 νίκες (σ.σ. μεταφέρονται και τα αποτελέσματα της regular season) κι απέχει μια νίκη από την εξασφάλιση της πρόκρισης στους τελικούς. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός επικρατήσει, τότε θα μείνει «ζωντανός», με τη σειρά να μεταφέρεται στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (21/03) στις 17:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το MEGA NEWS.

Στις 14:00, ο Αθηναϊκός παίζει στην έδρα του Παναθλητικού, με στόχο τη νίκη και το 4-0 που θα του εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους τελικούς της Α1 Γυναικών. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ERTSPORTS 2.



