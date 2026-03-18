BCL: Για το πλεονέκτημα έδρας στο Βερολίνο η ΑΕΚ - Αυλαία για Καρδίτσα

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας ενόψει των playoffs του Basketball Champions League, με το παιχνίδι της Τετάρτης (18/03) στη Γερμανία να είναι καθοριστικό.

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Άλμπα Βερολίνου στην «Uber Arena», στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των «16», με στόχο την πρώτη θέση στον όμιλο J.

Οι «κιτρινόμαυροι» οδηγούν την κούρσα με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ οι Γερμανοί ακολουθούν με ρεκόρ 4-1. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα διατηρεί το προβάδισμα για την κορυφή, καθώς είχε επικρατήσει στο πρώτο μεταξύ τους ματς με 88-80, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, που είχε ξεχωρίσει σε σκοράρισμα και δημιουργία.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Η ΑΕΚ κρατά την τύχη στα χέρια της, αφού ακόμη και σε περίπτωση ήττας, μπορεί να διατηρήσει την πρώτη θέση, αρκεί να καλύψει τη διαφορά του +8 από το πρώτο παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η «Βασίλισσα» βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, με 14 νίκες στα 16 πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ηττηθεί μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Στα αγωνιστικά, η ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, με τον Γκρεγκ Μπράουν να επιστρέφει στη δράση μετά την πρόσφατη επέκταση του συμβολαίου του. Αντίθετα, για την Άλμπα εκτός παραμένει ο Χέρμανσον, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Έρικσον.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Καρδίτσα δοκιμάζεται στην έδρα της Τόφας, σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν ήδη αποκλειστεί. Η ελληνική ομάδα παραμένει χωρίς νίκη, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν μία, την οποία είχαν πετύχει στο ματς του πρώτου γύρου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας στον 10ο όμιλο

19:00 Τόφας - Καρδίτσα (Cosmote Sport 5HD)

20:00 Άλμπα Βερολίνου - ΑΕΚ (Cosmote Sport 4HD)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 10 (5-0)

2. Άλμπα Βερολίνου 9 (4-1)

3. Τόφας 6 (1-4)

4. Καρδίτσα 5 (0-5)