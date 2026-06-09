Δείτε τα highlights του Game 3 της σειρά των NBA Finals , ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς.

Ο εντυπωσιακός Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς στη νίκη (115-111) επί των Νικς μέσα στη Νέα Υόρκη, βάζοντας «φωτιά» στη μάχη του τίτλου, καθώς το Σαν Αντόνιο μείωσε σε 2-1.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε τελικούς NBA και σε ηλικία 22 ετών και 155 ημερών, έβαλε το όνομα του δίπλα από εκείνο του θρυλικού Μάτζικ Τζόνσον.