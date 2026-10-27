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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το τριπλ νταμπλ του «Greek Freak» δεν απέτρεψε το 0-4 για τους Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τριπλ νταμπλ, όμως, οι Μαϊάμι Χιτ δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους στη σεζόν του NBA, γνωρίζοντας την ήττα από τους Ντάλας Μάβερικς - Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το τριπλ νταμπλ του «Greek Freak» δεν απέτρεψε το 0-4 για τους Χιτ
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Οι Χιτ εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη νέα σεζόν του NBA, καθώς ηττήθηκαν 113-109 από τους Μάβερικς, συμπληρώνοντας τέσσερα αρνητικά αποτελέσματα στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία «γεμάτη» εμφάνιση, καταγράφοντας triple-double με 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Η ατομική του επίδοση, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα και να δώσει στο Μαϊάμι το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της χρονιάς.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, με την έκβαση να παραμένει ανοιχτή μέχρι τα τελευταία λεπτά. Εκεί, οι Μάβερικς αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί στις κρίσιμες κατοχές και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, φεύγοντας με τη νίκη από το Μαϊάμι.

Για την ομάδα του Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε με 29 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον πρόσθεσε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στην πλευρά των Χιτ, ο Ντέιβιον Μίτσελ συνέβαλε με 20 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει, μαζί με τον Αντετοκούνμπο, να αποτρέψει την τέταρτη διαδοχική ήττα της ομάδας του.

Η στατιστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 29 πόντοι
  • 10/19 δίποντα
  • 2/4 τρίποντα
  • 14 ριμπάουντ
  • 11 ασίστ
  • 5 λάθη
  • -1 στο +/-
  • 38:59 λεπτά συμμετοχής

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

  • Χόρνετς - Ουίζαρντς 110-103 (Μίλερ 39π., 6ριμπ., 3κλ. / Ντέιβις 29π., 10ριμπ.)
  • Καβαλίερς - Τίμπεργουλβς 127-125 (παρ.) (Μίτσελ 26π., 7ασ. / Έντουαρντς 47π.)
  • Σέλτικς - Μπουλς 134-99 (Πρίτσαρντ 28π. / Πάουελ 20π., 4κλ.)
  • Μάβερικς - Χιτ 113-109 (Φλαγκ 29π., 6ριμπ., 11ασ. / Αντετοκούνμπο 29π., 14ριμπ., 11ασ.)
  • Μπακς - Πέισερς 110-102 (Χέρο 23π., 10ριμπ., 7ασ. / Χαλιμπέρτον 22π., 6ριμπ., 9ασ.)
  • Θάντερ - Σανς 125-114 (Μίτσελ 30π. / Γκριν 20π.)
  • Ρόκετς - Χοκς 120-110 (Σενγκούν 29π., 9ριμπ., 9ασ. / Τζόνσον 21π., 9ριμπ.)
  • Γκρίζλις - Τζαζ 110-105 (Κάουαρντ 16π., 11ριμπ. / Τζορτζ 26π., 6ασ.)
  • Ουόριορς - Νάγκετς 134-114 (Λέντεμποργκ 31π., 12ριμπ., 6ασ. / Γιόκιτς 19π., 7ριμπ., 11ασ.)

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