· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Για το πρώτο βήμα σε μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» - Ώρα και κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη (27/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Για το πρώτο βήμα σε μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» - Ώρα και κανάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη (27/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να διευρύνει το θετικό του ξεκίνημα στη διοργάνωση και να διατηρήσει τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι», που μετρούν έξι νίκες σε επτά αναμετρήσεις, θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους απέναντι σε έναν αντίπαλο που διανύει δύσκολη περίοδο.

Η ιταλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη στις πρώτες επτά αγωνιστικές και ταξιδεύει στην Αθήνα έχοντας συμπληρώσει πέντε διαδοχικές ήττες στη EuroLeague. Ωστόσο, το όνομα και η ποιότητα του ρόστερ της δεν επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό να υποτιμήσει την αποστολή του.

Να επιβάλει τον ρυθμό του

Το ζητούμενο για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι να παρουσιάσει μεγαλύτερη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, να ελέγξει τα ριμπάουντ και να περιορίσει τα εύκολα καλάθια του αντιπάλου. Η αμυντική συνέπεια και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας θα είναι καθοριστικές, ώστε οι γηπεδούχοι να εκμεταλλευτούν την επιθετική τους ποιότητα και να μην επιτρέψουν στην Αρμάνι να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Η ιταλική ομάδα, από την πλευρά της, αναζητά μια μεγάλη νίκη που θα μπορούσε να αλλάξει την ψυχολογία της. Παρά το αρνητικό σερί της, διαθέτει λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, εφόσον βρει ρυθμό στην επίθεση και περιορίσει τα λάθη της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αρμάνι είχε επικρατήσει και στις δύο περσινές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, στοιχείο που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του με εξαίρεση τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και αναμένεται με ενδιαφέρον η 12άδα που θα επιλέξει.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο θα κάνει τζάμπολ σήμερα στις 21:15, στο Telekom Center Athens, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:29 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Τόκιο και τέλος στη σεζόν του 2026

08:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με ανατροπή κέρδισε η Μπενφίκα - Ξανά γκολ ο ασταμάτητος Παυλίδης

08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Για το πρώτο βήμα σε μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» - Ώρα και κανάλι

07:56 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το τριπλ νταμπλ του «Greek Freak» δεν απέτρεψε το 0-4 για τους Χιτ

05:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: «Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Αλέγκρι για προσβλητικά σχόλια κατά διαιτητή

02:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστροφή στη G-League για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν

01:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Η κορυφή ανήκει στον Χάρι Κέιν

00:51 NBA

LIVE Μαϊάμι Χιτ - Ντάλας Μάβερικς, για το NBA

00:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλέξια Πουτέγιας: Κατέκτησε για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών

00:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος σέντερ φορ του 2026

00:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί Σεν Ζερμέν

00:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Τιμήθηκε με το βραβείο Socrates o Μπουκάγιο Σάκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας