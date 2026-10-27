Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Για το πρώτο βήμα σε μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» - Ώρα και κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη (27/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να διευρύνει το θετικό του ξεκίνημα στη διοργάνωση και να διατηρήσει τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι», που μετρούν έξι νίκες σε επτά αναμετρήσεις, θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους απέναντι σε έναν αντίπαλο που διανύει δύσκολη περίοδο.

Η ιταλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη στις πρώτες επτά αγωνιστικές και ταξιδεύει στην Αθήνα έχοντας συμπληρώσει πέντε διαδοχικές ήττες στη EuroLeague. Ωστόσο, το όνομα και η ποιότητα του ρόστερ της δεν επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό να υποτιμήσει την αποστολή του.

Να επιβάλει τον ρυθμό του

Το ζητούμενο για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι να παρουσιάσει μεγαλύτερη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, να ελέγξει τα ριμπάουντ και να περιορίσει τα εύκολα καλάθια του αντιπάλου. Η αμυντική συνέπεια και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας θα είναι καθοριστικές, ώστε οι γηπεδούχοι να εκμεταλλευτούν την επιθετική τους ποιότητα και να μην επιτρέψουν στην Αρμάνι να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Η ιταλική ομάδα, από την πλευρά της, αναζητά μια μεγάλη νίκη που θα μπορούσε να αλλάξει την ψυχολογία της. Παρά το αρνητικό σερί της, διαθέτει λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, εφόσον βρει ρυθμό στην επίθεση και περιορίσει τα λάθη της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αρμάνι είχε επικρατήσει και στις δύο περσινές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, στοιχείο που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του με εξαίρεση τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και αναμένεται με ενδιαφέρον η 12άδα που θα επιλέξει.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο θα κάνει τζάμπολ σήμερα στις 21:15, στο Telekom Center Athens, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.