NBA: Νέο «χρυσό» συμβόλαιο με τους Λέικερς ο Όστιν Ριβς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς εξασφάλισαν την παραμονή του Όστιν Ριβς για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο αξίας 185 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Ο 28χρονος άσος επέλεξε να μην ενεργοποιήσει την player option ύψους 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε το προηγούμενο συμβόλαιό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα με την ομάδα του Λος Άντζελες.

Η νέα συμφωνία θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030 και θα περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2029-30, δίνοντας στον Ριβς τη δυνατότητα να διαχειριστεί ο ίδιος το μέλλον του στα τελευταία χρόνια του συμβολαίου του.