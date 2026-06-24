Πολ Πιρς για ανταλλαγή Αντετοκούνμπο: «Μου αρέσει αυτή η κίνηση, χρειάζονται μερικά ακόμα κομμάτια»

Ως μια σημαντική προσθήκη που, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να μετατρέψει τους Μαϊάμι Χιτ σε πραγματικούς διεκδικητές του τίτλου, χαρακτήρισε την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Πολ Πιρς.

Ο παλαίμαχος NBAer τόνισε ότι, παρά τη δεδομένη αξία του Έλληνα σούπερ σταρ, μια τέτοια μεταγραφή θα χρειαστεί να συνοδευτεί από επιπλέον κινήσεις, προκειμένου η ομάδα να αποκτήσει το απαραίτητο βάθος και ισορροπία για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής.

Οι δηλώσεις του Πιρς:

«Μου αρέσει αυτό που έκαναν. Πιστεύω ακόμα ότι χρειάζονται μερικά ακόμα κομμάτια για να φτάσουν στο επίπεδο διεκδίκησης πρωταθλήματος. Όταν προσθέτεις έναν παίκτη σαν τον Γιάννη που είναι ακόμα στο prime του μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, μιλάμε για μια γραμμή ψηλών που θα είναι αμυντικά μία από τις καλύτερες στο πρωτάθλημα. Μου αρέσει η κίνηση που έκαναν».