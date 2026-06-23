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Αντετοκούνμπο: Τα εκατομμύρια του Μαϊάμι που προκαλούν… ίλιγγο

«Σεισμός» έχει προκληθεί στο παγκόσμιο μπάσκετ με την απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρεθεί στους Χιτ, αλλά και με τις οικονομικές απολαβές που θα έχει ο «Greek Freak».

Αντετοκούνμπο: Τα εκατομμύρια του Μαϊάμι που προκαλούν… ίλιγγο
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Πανικός έχει δημιουργηθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες τόσο στο ΝΒΑ όσο και στο παγκόσμιο μπάσκετ, μετά το άκουσμα της είδησης περί της… μετακόμισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά την μεγάλη του καριέρα με τη φανέλα των Μιλογυόκι Μπακς θα συνεχίσει στην Αμερική φορώντας τη φανέλα της ομάδας του Μαϊάμι με τις οικονομικές του απολαβές να… ζαλίζουν

Ο Giannis θα λάβει την επόμενη σεζόν 58,4 εκατ. δολάρια και θα είναι ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ πίσω από τους Στεφ Κάρι (62,5 εκατ.), Τζοέλ Εμπίιντ (59,5 εκατ.) και Νίκολα Γιόκιτς (59 εκατ.).

Το μέλλον όμως θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κασέ του, αφού στο συμβόλαιο που έχει υπάρχουν δύο επιλογές, από τις οποίες ο «Greek Freak» θα κληθεί να διαλέξει.

Από τις 6 Ιανουαρίου του 2027 ο Γιάννης, βάσει κανονισμού, έχει οψιόν για επέκταση για τη σεζόν 2027-28 έναντι 62,8 εκατ. δολαρίων που θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο ΝΒΑ, κάτι που όμως πιθανότατα δεν θα συμβεί, αφού υπάρχουν δύο επιλογές.

Ο «Greek Freak» θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει opt out από το συμβόλαιό του και θα υπογράψει επέκταση για τέσσερα χρόνια έναντι 275 εκατ. δολαρίων ή αν θα προχωρήσει σε opt in και θα έχει 3ετές deal με 214 εκατ.

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