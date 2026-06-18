· Λος Άντζελες Λέικερς

NBA: «Διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του ο Λεμπρόν για να μείνει στους Λέικερς»

Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα σε Λεμπρόν Τζέιμς και Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Αμερικανό σταρ να είναι διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του, σύμφωνα με το ESPN.

NBA: «Διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του ο Λεμπρόν για να μείνει στους Λέικερς»
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Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναμένεται να συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συζητήσεων για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με το ESPN, οι επαφές ανάμεσα στον οργανισμό των Λέικερς και τον «Βασιλιά» έχουν ξεκινήσει, με τον πολύπειρο σούπερ σταρ να εμφανίζεται πρόθυμος να προσαρμόσει τις οικονομικές του απαιτήσεις προκειμένου να παραμείνει στην ομάδα.

Στόχος της ομάδας είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευελιξία στο salary cap, ώστε να προχωρήσει σε ουσιαστικές προσθήκες και να ενισχύσει το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο ΛεΜπρόν δείχνει διάθεση να βοηθήσει οικονομικά τον οργανισμό. Ανάλογη στάση είχε κρατήσει και το καλοκαίρι του 2024, όταν οι Λέικερς επιχείρησαν να ενισχυθούν με παίκτες όπως ο Κλέι Τόμπσον και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

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