«Ετοιμάζουν κίνηση για Μπογκντάνοβιτς οι Νάγκετς»

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αναμένεται να μην ενεργοποιήσουν την option στο συμβόλαιο του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (16.020,000 δολάρια), με τον Σέρβο να γίνεται έτσι free agent αυτό το καλοκαίρι.

Και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, οι Ντένβερ Νάγκετς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Σερβία, είναι πανέτοιμοι για να κάνουν κίνηση ώστε να τον κάνουν δικό τους.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, ο έμπειρος γκαρντ έχει πολύ καλή σχέση με τον Νίκολα Γιόκιτς και έτσι ο οργανισμός πιστεύει πως αυτό το δίδυμο θα μπορέσει να βελτιώσει την υπόλοιπη ομάδα και να δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο ρόστερ.