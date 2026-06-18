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«Δεν ενδιαφέρονται για Αντετοκούνμπο οι Μπλέιζερς»

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς δεν θα κινηθούν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αυτό το καλοκαίρι.

«Δεν ενδιαφέρονται για Αντετοκούνμπο οι Μπλέιζερς»
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να αποτελεί το πιο hot όνομα στο μεταγραφικό παζάρι του ΝΒΑ και πολλές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ήταν μία από τις ομάδες που έχουν συνδεθεί με τον Έλληνα αστέρα, αλλά φαίνεται πως δεν θα κινηθούν για την απόκτησή του τελικά.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Μπλέιζερς πιστεύουν πως ο «Greek Freak» δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιό του αν κατέληγε εκεί και έτσι θα στρέψουν την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις.

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