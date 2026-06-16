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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θετικός για Χιτ - Δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακίνησης στο Μαϊάμι, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει οριστικά στην επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θετικός για Χιτ - Δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση
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Οι Χιτ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ να παραμένει ανοιχτό και τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Μαϊάμι, Μπάρι Τζάκσον, ο «Greek Freak» αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στους Χιτ, χωρίς όμως να έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω, μέσω συνεργάτη του Γιάννη, ότι ο ίδιος σίγουρα θέλει να πάει στους Χιτ. Είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική και έχει εξερευνήσει επιλογές ζωής στο Μαϊάμι. ΑΛΛΑ (και είναι μεγάλο ΑΛΛΑ), ΔΕΝ υπάρχει ένδειξη ότι θα πει σε κάθε άλλη ομάδα ότι δεν θα υπογράψει επέκταση με καμία από αυτές. Πιστεύεται ότι υπάρχουν μερικές άλλες ομάδες με τις οποίες θα υπέγραφε επέκταση, με τους Σέλτικς να αναφέρονται μεταξύ αυτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση του Αντετοκούνμπο φαίνεται να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την απόφαση που θα λάβει σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

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