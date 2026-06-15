Αποχωρεί από τους Μπλέιζερς ο Τιάγκο Σπλίτερ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

Στο NBA αλλά όχι στους Τρειλ Μπλέιζερς θα συνεχίζει να προπονεί ο Τιάγκο Σπλίτερ, με τον πρώην προπονητή της Παρί, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια να αναλαμβάνει τα ηνία των Σικάγο Μπουλς.

Ο Σπλίτερ έγινε για πρώτη φορά head coach τον περασμένο Οκτώβριο, οδηγώντας το Πόρτλαντ στα playoffs του NBA.

Η ανάρτηση του Σαμς Σαράνια