Αποχωρεί από τους Μπλέιζερς ο Τιάγκο Σπλίτερ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα
Παρελθόν από τον πάγκο των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποτελεί ο Τιάγκο Σπλίτερ, με τον Βραζιλιάνο τεχνικό, σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια να αναλαμβάνει τα ηνία των Σικάγο Μπουλς.
Στο NBA αλλά όχι στους Τρειλ Μπλέιζερς θα συνεχίζει να προπονεί ο Τιάγκο Σπλίτερ, με τον πρώην προπονητή της Παρί, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια να αναλαμβάνει τα ηνία των Σικάγο Μπουλς.
Ο Σπλίτερ έγινε για πρώτη φορά head coach τον περασμένο Οκτώβριο, οδηγώντας το Πόρτλαντ στα playoffs του NBA.