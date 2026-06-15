· Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς · Σικάγο Μπουλς

Αποχωρεί από τους Μπλέιζερς ο Τιάγκο Σπλίτερ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

Παρελθόν από τον πάγκο των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποτελεί ο Τιάγκο Σπλίτερ, με τον Βραζιλιάνο τεχνικό, σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια να αναλαμβάνει τα ηνία των Σικάγο Μπουλς. 

Αποχωρεί από τους Μπλέιζερς ο Τιάγκο Σπλίτερ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο NBA αλλά όχι στους Τρειλ Μπλέιζερς θα συνεχίζει να προπονεί ο Τιάγκο Σπλίτερ, με τον πρώην προπονητή της Παρί, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια να αναλαμβάνει τα ηνία των Σικάγο Μπουλς.

Ο Σπλίτερ έγινε για πρώτη φορά head coach τον περασμένο Οκτώβριο, οδηγώντας το Πόρτλαντ στα playoffs του NBA.

Η ανάρτηση του Σαμς Σαράνια

COMMENTS
LATEST NEWS
01:54 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Αλ Αμρί δίνει προβάδισμα στη Σαουδική Αραβία, πανηγυρίζει ο Δώνης (Videos)

00:48 MUNDIAL

LIVE Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη

00:37 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Δώνης, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που κοουτσάρει σε Παγκόσμιο Κύπελλο

00:31 MUNDIAL

Βέλγιο - Αίγυπτος: Τα highlights της αναμέτρησης

00:14 MUNDIAL

Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη: Στον πάγκο ο Πελίστρι - Οι επιλογές Δώνη και Μπιέλσα

23:58 MUNDIAL

Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1: Δίκαιη «μοιρασιά» διά ποδός Λουκάκου

23:48 NBA

Αποχωρεί από τους Μπλέιζερς ο Τιάγκο Σπλίτερ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

23:38 MUNDIAL

Βέλγιο - Αίγυπτος: Με την πρώτη του επαφή ο Λουκάκου ισοφαρίζει! (vid)

23:31 MUNDIAL

Φαν Ντάικ για τα cooling break στο Μουντιάλ: «Δεν είναι και τόσο καλό για τους ουδέτερους οπαδούς»

22:46 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τα εκατομμύρια που θα φέρουν οι αποχωρήσεις στο «τριφύλλι»

22:26 MUNDIAL

Βέλγιο - Αίγυπτος: Με γκολάρα του Ασούρ οι «Φαραώ» άνοιξαν το σκορ! (vid)

22:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο του Σάρι στην Αταλάντα (pic)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας