«Πιθανός προορισμός οι Τίμπεργουλβς για τον Αντετοκούνμπο - Τι προσφέρουν ως αντάλλαγμα»

Πιθανός προορισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται να είναι οι Τίμπεργουλβς, με αμερικανικά Μέσα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ομάδας της Μινεσότα για πιθανή ανταλλαγή του Greek Freak.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως οι «Λύκοι» είναι διατεθιμένοι να προσφέρουν τους Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, Ναζ Ρίντ, Τέρενς Σάνον και δύο μελλοντικά ντραφτ πρώτου γύρου.

Η Μινεσότα έχει μπει για τα καλά πλέον στο κάδρο των πιθανών προορισμών για τον Γιάννη. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των διαπραγματεύσεων για το trade, με τους Μπακς να αναφέρουν πως το τοπίο θα ξεκαθαρίσει προς τα τέλη Ιουνίου.