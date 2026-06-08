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Ατλάντα Χοκς: Συνεχίζουν με τον Κουίν Σνάιντερ στο τιμόνι

Σε πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους προχωρούν Ατλάντα Χοκς και Κουίν Σνάιντερ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ατλάντα Χοκς: Συνεχίζουν με τον Κουίν Σνάιντερ στο τιμόνι
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Σύμφωνα με τον έγκρητο δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνι, οι Χοκς έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Κουίν Σνάιντερ, με τον 59χρονο τεχνικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας με την ομάδα της Ατλάντα.

Τη φετινή σεζόν, ο Σνάιντερ οδήγησε τους Χοκς στα playoffs του NBA, τερματίζοντας με ρεκορ 46-36 στην 6η θέση της regular season.

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