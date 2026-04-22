NBA: «Διπλασίασαν» τις νίκες οι Λέικερς - Αγωνία για Γουεμπανιάμα - Break από Σίξερς στη Βοστώνη

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν 101-94 των Χιούστον Ρόκετς στο Λος Άντζελες, διπλασιάζοντας τις νίκες τους και αποκτώντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τον επόμενο γύρο των playoffs του NBA.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν για ακόμη μία φορά ο ηγέτης των νικητών, ολοκληρώνοντας το ματς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Μάρκους Σμαρτ με 25 πόντους και 7 ασίστ. Για τους Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε 23 πόντους και ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πήραν σπουδαίο «διπλό» με 103-106 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Ωστόσο, το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο με διάσειση, θέτοντας εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στο Game 3.

Παρά την απουσία του ηγέτη τους στο δεύτερο μέρος, οι Σπερς προσπάθησαν να μείνουν στο παιχνίδι, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη, μεταφέροντας πλέον τη σειρά στο Πόρτλαντ για τα επόμενα δύο ματς.

Κορυφαίος για τους Μπλέιζερς ήταν ο Σκουτ Χέντερσον με 31 πόντους, ενώ από πλευράς Σπερς ξεχώρισε ο Ντέβιν Βασέλ με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στη Βοστώνη, οι Φιλαδέλφεια 76ερς πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησαν με 97-111 των Μπόστον Σέλτικς στο TD Garden, φέρνοντας τη σειρά στα ίσα (1-1).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν 28-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς αντέδρασαν δυναμικά στη συνέχεια και με επιμέρους 26-37 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 54-62.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο, άντεξαν στην πίεση των Σέλτικς και στο φινάλε «καθάρισαν» το ματς, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό break.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο rookie Βι Τζέι Έτζκομπ με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ για τη Βοστώνη ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράουν με 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.