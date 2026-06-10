Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, περίπου 7 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, απότισε φορό τιμής στον κορυφαίο διοικητικό παράγοντα στην ιστορία του συλλόγου με ένα βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη του.

Συμπληρώθηκαν σήμερα 8 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος Γιαννακόπουλος «έφυγε» από κοντά μας και… πέταξε ψηλά στον ουρανό.

Ήταν 10 Ιουνίου του 2018 όταν έγινε γνωστό πως ο άνθρωπος που αγαπήθηκε ίσως όπως κανένας άλλος στην ιστορία της ομάδας άφησε την τελευταία του πνοή και άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην «οικογένεια» της ομάδας, αλλά και μια μοναδική… κληρονομιά.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε ένα βίντεο στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου με τον κόσμο να χαρίζει το πιο «ζεστό» του χειροκρότημα.