Σκαριόλο: «Δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα ν' ανακτήσει την ενέργειά της μετά το Final Four»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανέλαβε την ευθύνη για την απώλεια όλων των τίτλων στις διοργανώσεις που μετείχε η Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη σεζόν, την πρώτη του Ιταλού τεχνικού στη δεύτερη θητεία του στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας».

Με ανάρτησή του στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Σέρτζιο Σκαριόλο απέδωσε τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά των πλέι οφ του ισπανικού πρωταθλήματος από την Τενερίφη, στην έλλειψη ενέργειας των παικτών του μετά την προσπάθεια που είχαν καταβάλει στο φάιναλ φορ της Euroleague, όταν ηττήθηκαν από τον νέο Πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, με 92-85, στο T-Center της Αθήνας, στις 24 Μαΐου.

«Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα ν' ανακτήσει την ανταγωνιστική της ενέργεια μετά τη μεγάλη προσπάθεια του φάιναλ φορ της Euroleague και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη,» έγραψε ο Σέρτζιο Σκαριόλο σήμερα (10/6).

Η Ρεάλ Μαδρίτης απώλεσε τόσο το Supercopa Ισπανίας από τη Βαλένθια (98-94), όσο και το Copa del Rey από την Μπασκόνια.

Αναλυτικά, ο Σέρζιο Σκαριόλο έγραψε στον απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε άδοξα για τη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Μετά από δυο ημέρες για να αποκτήσω μια προοπτική, νιώθω την ανάγκη να επαναλάβω αυτό που είπα στο τέλος του τελευταίου αγώνα των πλέι οφ: κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δεν ανταποκριθήκαμε στο ύψος που αξίζουν τόσο η ιστορία αυτού του συλλόγου όσο και η συνεχής υποστήριξη των φιλάθλων και μπορούμε μόνο να ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό.

Προσωπικά, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα ν' ανακτήσει την ανταγωνιστική της ενέργεια μετά τη μεγάλη προσπάθεια του φάιναλ φορ της Euroleague και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη.

Σήμερα νιώθω επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τους διευθυντές, τους προπονητές και τους παίκτες για τον επαγγελματισμό και την εργασιακή τους ηθική...

Πρέπει να βελτιωθούμε και να διορθώσουμε λάθη, εγώ πρώτος.»