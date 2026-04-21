Σικάγο Μπουλς: Τέλος ο Ντόνοβαν μετά από έξι χρόνια

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κοινή συναινέσει τη λύση της συνεργασίας. Αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο 60χρονος τεχνικός.

Παρελθόν από τους Σικάγο Μπουλς αποτελεί ο Μπίλι Ντόνοβαν, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Το απόγευμα της Τρίτης (21/04), οι «ταύροι» επισημοποίησαν το «διαζύγιο» με τον 60χρονο Αμερικανό προπονητή, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας έπειτα από έξι χρόνια παρουσίας.

Ο έμπειρος head coach ολοκληρώνει τη θητεία του στον οργανισμό του Σικάγο και πλέον στρέφεται στην επόμενη επαγγελματική του πρόκληση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην «Πόλη των Ανέμων», ο Ντόνοβαν οδήγησε τους Μπουλς μία φορά στα playoffs της Ανατολής, τη σεζόν 2021/22, που ήταν και η μοναδική χρονιά κατά την οποία η ομάδα έκλεισε τη regular season με θετικό ρεκόρ.