Δουβίκας: «Σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, να δούμε το παιχνίδι σαν επίσημο»

Η Ελλάδα φιλοξενεί σε φιλικό παιχνίδι την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο (7/6, 22:00), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζει τη «γαλανόλευκη» εν όψει των δύσκολων παιχνιδιών στη League A του Nations League τον Σεπτέμβριο.

Σε δηλώσεις του πριν τον αγώνα, ο Τάσος Δουβίκας αναφέρθηκε στην πορεία του με την Κόμο στη φετινή Serie A, καθώς και στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι με τη «Σκουάντρα Ατζούρα» οι διεθνείς.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας:

Για το ματς με την Ιταλία:

«Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, εν όψει των αγώνων για τον Σεπτέμβριο. Είναι φιλικό, αλλά το αντιμετωπίζουμε ως επίσημο, γιατί θα έχουμε να δώσουμε τέτοια δυνατά ματς, στους επόμενους αγώνες».

Για τις κλήσεις νεαρών της Ιταλίας:

«Σίγουρα θα έχουν διαφορετική εικόνα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ υψηλού επιπέδου και παίζουν σε μεγάλες ομάδες, ασχέτως αν είναι νεαροί. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, που θα διαφέρει από τα ματς της Ιταλίας στα προκριματικά, αλλά παραμένει μία πολύ μεγάλη ομάδα».

Για ένα πιθανό γκολ απέναντι στον Ντοναρούμα:

«Ναι, φυσικά θα ήταν ευχαρίστηση για εμένα να σκοράρω αύριο. Ήταν μία υπέροχη σεζόν για εμάς στην Ιταλία. Ελπίζω να σκοράρω μερικά γκολ στο φιλικό με την Ιταλία».

Για την επόμενη σεζόν με την Κόμο:

«Φυσικά ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν, Εκπληρώσαμε τους στόχους πέρυσι και όλοι κοιτάμε την επόμενη σεζόν».