· Ελλάδα

Δουβίκας: «Σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, να δούμε το παιχνίδι σαν επίσημο»

Όσα δήλωσε ο Τάσος Δουβίκας εν όψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο (7/6, 22:00).

Δουβίκας: «Σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, να δούμε το παιχνίδι σαν επίσημο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα φιλοξενεί σε φιλικό παιχνίδι την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο (7/6, 22:00), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζει τη «γαλανόλευκη» εν όψει των δύσκολων παιχνιδιών στη League A του Nations League τον Σεπτέμβριο.

Σε δηλώσεις του πριν τον αγώνα, ο Τάσος Δουβίκας αναφέρθηκε στην πορεία του με την Κόμο στη φετινή Serie A, καθώς και στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι με τη «Σκουάντρα Ατζούρα» οι διεθνείς.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας:

Για το ματς με την Ιταλία:

«Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, εν όψει των αγώνων για τον Σεπτέμβριο. Είναι φιλικό, αλλά το αντιμετωπίζουμε ως επίσημο, γιατί θα έχουμε να δώσουμε τέτοια δυνατά ματς, στους επόμενους αγώνες».

Για τις κλήσεις νεαρών της Ιταλίας:

«Σίγουρα θα έχουν διαφορετική εικόνα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ υψηλού επιπέδου και παίζουν σε μεγάλες ομάδες, ασχέτως αν είναι νεαροί. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, που θα διαφέρει από τα ματς της Ιταλίας στα προκριματικά, αλλά παραμένει μία πολύ μεγάλη ομάδα».

Για ένα πιθανό γκολ απέναντι στον Ντοναρούμα:

«Ναι, φυσικά θα ήταν ευχαρίστηση για εμένα να σκοράρω αύριο. Ήταν μία υπέροχη σεζόν για εμάς στην Ιταλία. Ελπίζω να σκοράρω μερικά γκολ στο φιλικό με την Ιταλία».

Για την επόμενη σεζόν με την Κόμο:

«Φυσικά ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν, Εκπληρώσαμε τους στόχους πέρυσι και όλοι κοιτάμε την επόμενη σεζόν».

COMMENTS
LATEST NEWS
21:00 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος

20:39 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Αθανασία Φακοπουλίδου

20:15 NBA

NBA: Σενάρια ανταλλαγής του Σαμπόνις

20:06 SUPER LEAGUE 2

Αποχωρεί από την προεδρία της ΑΣΑ ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

20:04 GREEK BASKET LEAGUE

Τρομερός και στο τένις ο Χέιζ Ντέιβις: Νίκησε Σορτς και Καλάθη (vid)

20:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία Κ19 - Ελλάδα Κ19 0-0: «Ζωντανή» για παραμονή στη League A

19:49 AUTO MOTO

Φόρμουλα 1: Πήρε στην εκπνοή την pole position στο Μονακό ο Αντονέλι

19:32 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ριστίτσεβιτς

19:23 SUPER LEAGUE

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπάλσα Πόποβιτς - Με αυτό το ποσό τον παραχωρεί ο Ερυθρός Αστέρας

19:05 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR για Μπαρτζώκα: «Χαίρει ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα»

18:59 MUNDIAL

Ανησυχία στην Παραγουάη: Τραυματίστηκε και χάνει το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ ο Χούλιο Ενσίσο

18:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Αυτό που ζήσαμε φέτος μας κάνει πιο σκληρούς και ανθεκτικούς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας