Μιλγουόκι Μπακς: Σε συζητήσεις με τον Τέιλορ Τζένκινς για τον αντικαταστάτη του Ρίβερς

Τον διάδοχο του Ντοκ Ρίβερς φέρεται να βρήκε το Μιλγουόκι στο πρόσωπο του πρώην προπονητή των Μέμφις Γκρίζλις Τέιλορ Τζένκινς, με τις δύο πλευρές να έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας.

Την επόμενη ημέρα σχεδιάζουν οι Μιλγουόκι Μπακς, μετά και την απογοητευτική φετινή χρονία στην οποία τα «ελάφια» δεν κατόρθωσαν να μπούν στα play-offs για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

Οι ιθύνοντες της ομάδας αποφάσισαν να αλλάξουν κατεύθυνση και να απολύσουν τον Ντοκ Ρίβερς λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Έκτοτε έχουν βγει στην αγορά για αναζήτηση προπονητή και όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ έχουν βρει στο όνομα του Τέιλορ Τζένκινς τον άνθρωπο που θα τους οδηγήσει στην επόμενη σεζόν.

In the wake of Doc Rivers’ coaching departure in Milwaukee, sources tell @TheAthletic that Taylor Jenkins is being given serious consideration for the job - including a Bucks trip to Memphis for a visit last week (w/ @eric_nehm) https://t.co/H3UCSijYuu — Sam Amick (@sam_amick) April 20, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι Μπακς έχουν ήδη ετοιμάσει πρόταση στον Τζένκινς ενώ άνθρωποι του οργανισμού μετέβησαν στο Μέμφις όπου διαμένει για να τον συναντήσουν.

Ο Τζένκινς έχει διατελέσει για έξι χρόνια πρώτος προπονητής των Μέμφις Γκρίζλις, οδηγώντας την ομάδα τέσσερις φορές στα play-offs.