Αντετοκούνμπο: «Αυτή η νοοτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα - Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε για τα σενάρια που αφορούν το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς, ξεκαθαρίζοντας μέσω δηλώσεών του στη «Milwaukee Journal Sentinel» πως βασική του προτεραιότητα παραμένει η νίκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ υπογράμμισε με έμφαση ότι οι αποφάσεις του δεν σχετίζονται με την προσωπική του άνεση, αλλά με το περιβάλλον και τη νοοτροπία που οδηγούν στην επιτυχία, απαντώντας χαρακτηριστικά: «100%. Ναι, ναι».

Στη συνέχεια εξήγησε τη φιλοσοφία του, τονίζοντας: «Όλα σχετικά με την απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα», φέρνοντας ως παραδείγματα περιπτώσεις προπονητών που εκτιμά για τη νοοτροπία τους, όπως ο Τζο Ματζούλα και ο Βασίλης Σπανούλης.

Μάλιστα, αποκάλυψε και μια συζήτηση που είχε με τον τεχνικό των Μπόστον Σέλτικς: «Μίλησα με τον κόουτς Τζο Ματζούλα. Του είπα: "Είχες τόσες ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες". Και μου απάντησε: "Έχουμε καλούς παίκτες". Του είπα όχι. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχεις περάσει στην ομάδα σου. Ο Βασίλης Σπανούλης, το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό τον αγαπώ».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ομαδικότητας και της πειθαρχίας, όπως αυτές εκφράζονται στην Εθνική ομάδα, επισημαίνοντας: «Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει περάσει στην Εθνική, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε, να βρούμε τρόπους να νικάμε. Καμία δικαιολογία. Προχωράμε όλοι μαζί, σαν ένα σύνολο. Αυτό μου αρέσει».