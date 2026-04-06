Λος Άντζελες Λέικερς: Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Ντόντσιτς
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 09:16
NBA

Οι «Λιμνάνθρωποι» μαζί με τον Σλοβένο σούπερ σταρ πήραν την τελική της απόφαση.

Το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Λούκα Ντόντσιτς απαιτεί δραστικά μέτρα και όπως φαίνεται… ελήφθησαν.

Οι ενοχλήσεις δευτέρου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίου έχουν αφήσει εκτός δράσης τον Ντόντσιτς με την ομάδα του Λος Άντζελες να θέλει να τον δει να επιστρέψει όσο τον δυνατόν πιο σύντομα στην ενεργό δράση, μιας και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της σεζόν.

Για το λόγο αυτό ο Σλοβένος σούπερ σταρ, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο των Λέικερς, πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν μια ειδική θεραπεία από την Ευρώπη, ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος ο Luka Magic και να τεθεί το συντομότερο στη διάθεση του προπονητή του, για το απαιτητικό φίνις της σεζόν.



