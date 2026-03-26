Ντοκ Ρίβερς: «Ο Γιάννης προοδεύει αλλά δεν είναι υγιής»

Νέα ενημέρωση, από τον προπονητή των Μπακς, για την πορεία του τραυματισμού του Έλληνα σούπερ σταρ.

Οι Μπακς έχουν πάρει την… κάτω βόλτα με τις συνεχόμενες ήττες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του λόγω του τραυματισμού που τον έχει θέσεις εκτός αγωνιστικής δράσης.

Μάλιστα, μέσα σε όλα προέκυψε και κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών, μιας και η διοίκηση της ομάδας φαίνεται να έχει… παρατήσει τη σεζόν ζητώντας από τον Αντετοκούνμπο να μην αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος για να κάνει την απαραίτητη συντήρηση στο σώμα του, με τον ίδιο να μην το δέχεται.

Μετά την νέα ήττα της ομάδας των «Ελαφιών», από τους Μπλέιζερς, ο Ντοκ Ρίβερς έδωσε μια μίνι… ενημέρωση για την πορεία του τραυματισμού του «Greek Freak» λέγοντας χαρακτηριστικά «Προοδεύει, απλά δεν είναι υγιής».